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Экономика

Турецкий экспорт в Россию снизился на треть

15:33, 02.03.2024

По данным Министерства торговли Турции, в феврале 2024 года экспорт в Россию сократился на 33% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Его объем составил 670 миллионов долларов. Из-за этого общее количество поставок за два месяца (январь и февраль) также уменьшилось.

Причина может быть в проблемах с проведением платежей между странами. Это не выгодно ни одной из сторон, поэтому турецкий бизнес также пытается стабилизировать ситуацию с платежами.

Ранее сообщалось, что Россия впервые стала покупать какао-бобы в Турции. По данным турецкой статистики, в 2023 году импорт составил почти 1,8 миллиона долларов. Это может свидетельствовать о серьезных изменениях на рынке шоколадного сырья.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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