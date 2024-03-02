Регионам с низкой рождаемостью выделят допфинансирование на основании данных Росстата

На основании данных Росстата регионам с низкой рождаемостью будет выделяться допфинансирование. Об этом сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Регионы с суммарным коэффициентом рождаемости ниже общероссийского показателя до 2030 года должны получить 75 млрд рублей. Эти данные будут предоставлены Росстатом. Также при выделении денег будет отслеживаться реализация региональных программ по повышению рождаемости.

По итогам 2022 года коэффициент рождаемости в стране составил 1,416. В настоящее время таких данных за прошлый год нет, они будут представлены только в июне. Именно поэтому количество регионов, которым предстоит оказать поддержку, еще нужно оценить. Владимир Путин сообщил, что финансирование данной поддержки начнется с 2025 года. Ранее Владимир Путин заявил о запуске нового национального проекта «Семья».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин