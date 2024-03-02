Рособрнадзор внесет изменения в расписание ЕГЭ с учетом пересдачи

Порядок и расписание ЕГЭ будет изменено в кратчайшие сроки. Это будет сделано для того, чтобы у выпускников появилась возможность пересдачи. Об этом сообщает Рособрнадзор.

В ведомстве отметили, что на данный момент этот вопрос детально решается с минпросвещения и минобрнауки. Решения данного вопроса требует совпадения со сроками приемной комиссии в вузы. По мимо этого с регионами будет обсужден вопрос организации и технического обеспечения.

В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов по выбору в том же году, а не через год, как сейчас.

Ранее в ходе XXVIII сессии Казанской городской думы IV созыва Рустам Минниханов выразил обеспокоенность результатами ЕГЭ в некоторых школах Казани. Средние баллы оказались ниже средних по Татарстану.

Разиль Самигуллин