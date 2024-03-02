В Казани полицейские задержали пьяного 17-летнего водителя без прав

Сегодня ночью на улице Карагандинской экипаж ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ 2109, но водитель проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. Во время преследования нарушитель несколько раз проигнорировал требования об остановке, подаваемые с помощью световых и звуковых сигналов.

На пересечении улиц Побежимова и Карагандинская полицейские задержали нарушителя. Им оказался 17-летний житель Казани, у которого были признаки алкогольного опьянения. Юноша прошел освидетельствование, которое показало 0,396 промилле.

Выяснилось, что у подростка не было водительского удостоверения. Кроме того, автомобиль, на котором он ехал, не был зарегистрирован в установленном порядке.

В отношении водителя составлены административные протоколы по трем статьям:

ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами;

ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ — неподчинение требованию об остановке;

ч.1 ст.12.1 КоАП РФ — транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.

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Нафиса Миннехузина