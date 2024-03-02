В Татарстане выросли цены на сосиски и сардельки

За неделю, с 19 по 26 февраля 2024 года, в Татарстане индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 100,26%, а за год, к 26 февраля 2024 года — 112,86%.

По данным Татарстанстата, наиболее заметно подорожали сосиски и сардельки — на 0,94%, а также мясные консервы для детского питания — на 0,26%.

Колбаса полукопченая за неделю стала дешевле на 0,17% и стоит в среднем 571,19 руб./кг. Вареная колбаса снизилась в цене на 0,57%, ее средняя стоимость — 428,69 руб./кг.

В целом по стране индекс потребительских цен за неделю составил 99,82%, а за прошедший год — 111,09%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина