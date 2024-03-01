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Сегодня день рождения у раиса Республики Татарстан

07:38, 01.03.2024 2
Сегодня день рождения у раиса Республики Татарстан
Фото: Реальное время

Сегодня, 1 марта, день рождения раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Ему исполняется 67 лет.

Рустам Нургалиевич Минниханов — российский государственный и политический деятель. Глава Республики Татарстан с 18 сентября 2015 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия».

Рустам Минниханов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почетной грамоты правительства и президента РФ, ордена Почета и других наград.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:18
    Здоровья, мира, благополучия!
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  • Анонимно 09:49
    Искренние поздравления и наилучшие пожелания настоящему труженику во благо РФ и РТ!
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