Сегодня день рождения у раиса Республики Татарстан
Сегодня, 1 марта, день рождения раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Ему исполняется 67 лет.
Рустам Нургалиевич Минниханов — российский государственный и политический деятель. Глава Республики Татарстан с 18 сентября 2015 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
Рустам Минниханов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почетной грамоты правительства и президента РФ, ордена Почета и других наград.
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