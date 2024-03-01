Капуста и свекла подорожали в Татарстане за неделю на 5%

Фото: Динар Фатыхов

С 19 по 26 февраля в Татарстане выросли средние цены на некоторые продукты питания. Сильнее всего подорожали свекла (39,56 руб. за кг) и капуста (36,35 руб. за кг) — рост составил 5%, следует из данных Татарстанстата.



Помидоры стали дороже почти на 3%. За неделю стоимость за кг поднялась с 230 до 237 рублей. На 2,45% выросла и цена моркови. В среднем килограмм можно купить за 38 рублей.

Другие подорожавшие продукты выросли в цене совсем незначительно. В их числе: говядина, консервы, сливочное масло, молоко, сметана, творог, яйца, гречка, лук, яблоки и бананы.

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