Несколько домов Казани остались без воды из-за аварии

В Казани жители нескольких домов в Кировском районе временно остались без воды. Причиной стало повреждение на сетях МУП «Водоканал», расположенных на улице Ягодинской. Воды нет по следующим адресам:

ул. Поперечно-Базарная, д. 68, 70;

ул. Ягодинская, д. 23, 27, 35, 37.

По заявкам организован подвоз воды для жителей, сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.

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