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Сегодня пройдет второй игровой день плей-офф КХЛ

10:55, 01.03.2024
Сегодня пройдет второй игровой день плей-офф КХЛ
Фото: Динар Фатыхов

В первый день весны вторая группа команд проведет свои матчи в 1/8 серии розыгрыша главного трофея КХЛ — Кубка Гагарина.

На льду встретятся 3 пары команд:

  1. Восточная конференция:
    (1) «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) (8) — 17.00 мск.
    (2) «Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) (7) — 16.30 мск.
  2. Западная конференция:
    (2) «СКА» (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) (7) — 19.30 мск.

По итогам первого игрового дня плей-офф КХЛ казанский «Ак Барс» на домашнем льду уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:2.

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Олег Исаков
СпортХоккей
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