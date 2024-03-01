Сегодня пройдет второй игровой день плей-офф КХЛ
В первый день весны вторая группа команд проведет свои матчи в 1/8 серии розыгрыша главного трофея КХЛ — Кубка Гагарина.
На льду встретятся 3 пары команд:
- Восточная конференция:
(1) «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) (8) — 17.00 мск.
(2) «Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) (7) — 16.30 мск.
- Западная конференция:
(2) «СКА» (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) (7) — 19.30 мск.
По итогам первого игрового дня плей-офф КХЛ казанский «Ак Барс» на домашнем льду уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:2.
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