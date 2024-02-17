В Спасском районе Татарстана приняли программу развития физкультуры и спорта — на нее выделили 2 млн рублей

Исполком Спасского района Татарстана утвердил программу развития физкультуры и спорта на 2024—2026 годы. На нее из местного бюджета выделят 2 млн рублей.

Ежегодно на программу будут тратить чуть меньше 700 тысяч рублей. Отдельно на деньги из республиканского бюджета закупят инвентарь. За 3 года на эти цели направят 454,4 тыс. рублей.

За счет программы власти хотят популяризировать здоровый образ жизни среди местного населения, улучшить физподготовку юношей призывного возраста, а также развивать клубные формы физической культуры и спорта.

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