АСВ начинает выплачивать страховое возмещение вкладчикам «Киви банка»

Агентство по страхованию вкладов объявило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам «Киви банка».

Выплаты начинаются сегодня, 29 февраля. Их будет осуществлять банк «Уралсиб» в качестве банка-агента.

По данным реестра обязательств «Киви банка», за возмещением на сумму 4,3 млрд рублей могут обратиться около 20,2 тысячи вкладчиков, в том числе 10,9 тысячи индивидуальных предпринимателей на сумму 1,88 млрд рублей и 9 тысяч юридических лиц на сумму 2,41 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов выявило в «Киви Банке» 9,3 млн электронных кошельков. На них хранится порядка 4,4 млрд рублей. При этом у «Киви Банка» не было признаков банкротства, заявили в международной группе Qiwi.

Жители Татарстана хранили на банковских счетах «Киви Банка» 53,7 млн рублей.

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Анна Уржумова