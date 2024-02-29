В «Салават купере» летом расширят участок въезда

В мэрии Казани, отвечая на вопросы горожан, сообщили, что в этом году в летний период начнутся работы по расширению улицы Нурихана Фаттаха на въезде в жилой комплекс «Салават купере».

— Как сообщает районная администрация, планируют приступить в летний период текущего года, — ответили представители ведомства в соцсети.

Планы по расширению связаны с необходимостью «выровнять транспортную нагрузку». Ранее об этом проекте сообщали в марте 2023 года, но из-за недостатка финансирования его реализация откладывается до 2024 года.

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Аделия Сафина