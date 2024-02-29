Brent стабильно держится на уровне 83,6 доллара за баррель

По данным на сегодня, 8.20 мск, стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $83,62 за баррель. Это ниже на 0,07% или $0,06 относительно закрытия предыдущих торгов.

Срок действия контрактов истекает в четверг, 29 февраля. Майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 82,07 доллара за баррель (цена снизилась на 0,08 доллара, или 0,1%, по отношению к закрытию предыдущей сессии). Апрельские фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упали в цене на 0,02 доллара (0,03%) и достигли 78,52 доллара за бочку.



На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на $0,02 (0,03%) и достигли $78,52 за баррель.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».