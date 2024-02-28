«Ак Барс» начал подготовку к играм плей-офф

«Ак Барс» готовится к играм плей-офф, настрой у спортсменов боевой, однако на тренировке отсутствовал Дмитрий Яшкин, который ранее получил серьезную травму. Но в состав вернулись Артем Лукоянов и Александр Радулов.

Ближайший матч казанская команда проведет против «Автомобилиста», с ним «Ак Барс» встречался уже четыре раза, в трех встречах одержал победу. Тренер команды отметил, что соперник непростой, а также им может помочь сибирский характер. О том, что матч выйдет интересным, говорят и эксперты, однако своим фаворитом они называют «Ак Барс», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодняшний день для игроков выдался насыщенным, поскольку с утра была тренировка, а уже днем команду ждала встреча с раисом республики Рустамом Миннихановым. Он подбодрил ребят перед плей-офф и сказал, что их победы и поражения все болельщики воспринимают как свои.

Матч «Ак Барса» и «Автомобилиста» на этот раз, из-за «Игр будущего», прошел не во Дворце спорта, а в «Татнефть Арене». Казанцы завершили «регулярку» на 4-м месте. Сейчас идет подготовка к матчам на вылет, новый этап Кубка Гагарина стартует уже завтра.

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Разиль Самигуллин