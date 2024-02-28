В Казани на улице Чистопольской мужчина сбил 58-летнюю женщину, ее с переломом плеча увезла скорая

Сегодня, 28 февраля, в 10:28 мск, на улице Чистопольской, напротив дома 19а, мужчина, сдавая задним ходом, сбил пешехода. Им оказалась женщина 1965 года рождения. Она выходила на проезжую часть, чтобы посмотреть, не идет ли автобус.

В результате наезда женщина была госпитализирована с закрытым переломом правой плечевой кости. Пострадавшую доставили в травмпункт. По факту случившегося сотрудники ДПС возбудили дело об административном правонарушении. Начато административное расследование. Ранее сообщалось, что в результате столкновения ВАЗ-2112 и Lada Granta в Лысогорском районе Саратовской области погибли шесть человек.





Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин