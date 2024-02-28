«Абсолютно здравый шаг»: криптоэксперт — о нововведениях Павла Дурова

Криптоэксперт Евгений Каминский в беседе с «Реальным временем» оценил идею основателя Telegram Павла Дурова запустить систему монетизации каналов в сервисе.

— У Павла Дурова большой проект. Его нужно финансировать и криптовалюта — это один из этапов финансирования своего проекта. Точно над тем же, уверен, размышляет Илон Маск, когда говорит про то, что у Twitter (сейчас соцсеть X) будет своя криптовалюта. Это поощрение генерации контента пользователями, — считает собеседник.

По словам Каминского, такие нововведения всегда положительно влияют на авторов площадки.

— С точки зрения развития абсолютно здравый, понятный и логичный шаг, поскольку есть затраты, есть привлечение рекламы, есть пользователи, которые генерируют контент в парадигме Web 3.0, куда Паша явно активно стремится, судя по тем вещам, которые они сейчас делают, это базовые истории. Я думаю, что Telegram в ближайшие несколько лет туда дотянется, — поделился он.

О запуске монетизации объявил основатель мессенджера Павел Дуров. Нововведение позволит владельцам каналов получать доход от показа рекламных объявлений в своих публикациях. Платформа будет открыта в марте для рекламодателей из более чем сотни стран.

Заработок будет начисляться в Toncoin и переводиться на кошельки с TON-блокчейна. По словам Дурова, «это обеспечит безопасность и скорость транзакций». Авторы каналов смогут либо вывести Toncoin, либо снова вложить их в продвижение своих площадок.

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