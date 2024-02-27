В 2024 году в Татарстане благоустроят 64 участка, на это выделено 2,5 млрд рублей

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина сообщила, что в этом году благоустройства ожидают 64 участка, на это выделено 2,5 млрд рублей. Она также добавила, что работы продолжатся и в 2025 году.

Наиля Зиннатуллина рассказала, что с 2022 по 2023 год было проведено благоустройство прибрежной территории реки Ноксы, притока Казанки. В проект было вложено 391 млн рублей, усовершенствована территория длиной в 1,7 км. Также в столице Татарстана восстановили «Сад рыбака», особое внимание было уделено фонтану, в целом реализация проекта заняла два года.

Директор фонда также отметила усовершенствование общественных территорий Арска. В частности, она остановилась на парке возле местного вокзала. Она отметила, что на месте восстановлено пространство, транслирующее татарскую самобытную культуру, по старым фотографиям восстановлено освещение парка. Также она добавила, что до 2025 года продолжится реорганизация бульвара по улице Серова. В том числе возобновится работа в системе «Чайковых озер».

Наиля Зиннатуллина дополнила, что в Набережных Челнах будет благоустроено озеро «Лесное». Там будут проводиться работы по рекультивации, планируется создать пешеходный маршрут. Также некоторые изменения будут внесены в парк «Прибрежный», поскольку это общественное место популярно у жителей круглый год.

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Разиль Самигуллин