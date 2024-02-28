Стало известно, почему комплексные анализы на бессонницу могут быть бесполезны

Врач невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко объяснила, что комплексные пакеты анализов на бессонницу могут содержать анализы, которые не нужны. Например, магний не имеет доказанной эффективности, а прямой связи между холестерином и бессонницей нет. Об этом сообщает «Газета.ru».

Завалко рассказала, что пациентам с бессонницей чаще всего назначают анализ на гормоны щитовидной железы, потому что нарушения сна могут быть вызваны гипо- и гипертиреозом. При гипертиреозе человек может испытывать проблемы с засыпанием, а при гипотиреозе — постоянную усталость, которая мешает выспаться и отдохнуть.

Сомнолог отметила, что у пациентов с бессонницей редко бывают отклонения в анализах помимо витамина D. Однако низкие показатели витамина D в средней полосе России встречаются у большинства людей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин