В четвертом квартале 2023 года в Татарстане были обнаружены 34 фальшивые купюры

В октябре — декабре 2023 года в банковском секторе Республики Татарстан были обнаружены 34 фальшивые российские купюры. Это на 24% меньше, чем в предыдущем квартале. Тогда было выявлено почти 50 фальшивых купюр.

Большинство обнаруженных поддельных денежных знаков — 27 штук — по-прежнему составляют банкноты номиналом 5 000 рублей. Также было выявлено шесть поддельных банкнот номиналом 1 000 рублей и одна банкнота номиналом 2 000 рублей.



Новые модернизированные банкноты номиналами 100 и 5 000 рублей, которые представил Банк России в 2022 и 2023 годах соответственно, являются законным средством платежа и обязательны к приему для оплаты товаров и услуг (работ). Старые банкноты выходят из оборота по мере износа, обменивать их на новые специально не нужно. Будьте осторожны, если вас принуждают к обмену — это могут быть мошенники.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин