Uniper может начать арбитражное разбирательство против России

Немецкий энергохолдинг Uniper может инициировать арбитражное дело в отношении России из-за передачи акций «Юнипро» под временное управление Росимуществу. В компании считают это решение нарушением двусторонних договоренностей.

— Uniper направила уведомление о споре в Россию для разрешения спора путем переговоров. Если в ходе переговоров не будет найдено решение, Uniper может инициировать арбитражное разбирательство против России, — сказано в отчете компании.

Еще в 2021 году компания хотела продать свою долю в «Юнипро» и уведомила об этом российские власти. Позднее концерн нашел потенциального покупателя и проинформировал об этом правительство России. Сделка должна была быть одобрена властями, однако компания так и не дождалась разрешения.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. Тогда же он включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (Uniper SE) и «Фортуме» (Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).

Вчера стало известно, что финская государственная энергетическая компания Fortum начала арбитражное разбирательство против России. Концерн хочет получить компенсацию за «изъятие активов».



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