Финский энергоконцерн Fortum начал арбитражное разбирательство против России

Финская государственная энергетическая компания Fortum начала арбитражное разбирательство против России. Концерн хочет получить компенсацию за «изъятие активов».

— Экспроприация российских активов привела к полной финансовой деконсолидации и обесценению этих активов, как сообщается в результатах Fortum за второй квартал 2023 года. Впоследствии российские активы были полностью отделены от «Фортума», а новое руководство, назначенное правительством России, переименовало ПАО «Фортум» в «Форвард Энерго». Fortum продолжит предпринимать все необходимые шаги для защиты своих инвестиций и прав, — сообщает компания.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. Тогда же он включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (Uniper SE) и «Фортуме» (Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).

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