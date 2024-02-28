Тренировка с чемпионами

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

В начале февраля «КОС-Синтез» совместно с предприятием «Казаньоргсинтез» провели в соцсетях конкурс и разыграли персональную тренировку с ватерпольными чемпионами. 13 февраля были подведены итоги и определен победитель, точнее, победительница. Обладателем уникального приза стала Людмила Краснова.



«Я редко участвую в различных конкурсах, победа стала для меня большой неожиданностью, — рассказала Людмила. — Я хорошо умею плавать, в детстве, как и многие, ходила в бассейн. Мой сын занимается водным поло, поэтому мне было интересно узнать, как тренируются ватерполисты».

В назначенный день победительница конкурса приехала в плавательный бассейн «Оргсинтез», где в это время проходила утренняя тренировка ватерпольной команды «КОС-Синтез» Под чутким контролем тренерского штаба она сделала разминку на суше, проплыла несколько «бассейнов» за воротами и выполнила серию «ватерпольных» упражнений с мячом. После тренировки Людмила сфотографировалась с ватерполистами, которые подарили ей клубный мерч и пригласили на игры.

«Благодарю клуб за приглашение на тренировку, — отметила девушка. — Сегодня я поняла, насколько водное поло физически сложный вид спорта и сколько энергии тратят спортсмены во время тренировки!»

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