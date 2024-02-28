В Татарстане судью в отставке лишили статуса за подработку защитником в суде

Квалифколлегия судей РТ принудительно прекратила отставку бывшего мирового судьи из Ютазинского района Рафика Белалова. Об этом накануне на итоговом совещании судей сообщил глава коллегии Радик Гилманов.



Как выяснило «Реальное время», причиной лишения Белалова статуса мирового судьи в отставке и судейской пенсии стало его участие в судебных процессах в качестве представителя граждан, выдвигающих исковые требования. Управлением Судебного департамента в РТ были предоставлены сведения о том, что ушедший в отставку еще в 2006 году представитель мировой юстиции в 2017—2023 годах неоднократно помогал истцам по делам о взыскании заработной платы, компенсации морального ущерба и назначения пенсии, а также признании сделки купли-продажи недействительной.

Коллегия посчитала данную деятельность несовместимой со статусом мирового судьи в отставке. Белалов же пытался оспорить решение ККС в административном порядке, дошел до Верховного суда РФ, но статус себе не вернул.

Подробности судейского совещания — в материале «Реального времени».