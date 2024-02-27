«Игры будущего» признали просветительским проектом года

Фото: Максим Платонов

Международный турнир «Игры будущего» признали просветительским проектом года в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ» на премии российского общества «Знание». Итоги подвели в Москве.

В этой же компетенции победил президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов. За победу боролись Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина», проект «Урок хоккея с КХЛ» и документальный сериал «Мишки на сервере».

Победителей определили в 19 номинациях. Всего в этом году на участие подали свыше 18 тысяч заявок из всех регионов страны и 34 стран.

«Игры будущего» продлятся в Казани по 3 марта. В турнире участвуют более 2 тысяч спортсменов из 107 стран.

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