В Казани осудили коллектора за клевету на начальника отдела полиции Барнаула

Фото: Максим Платонов

200 часов обязательных работ по приговору мирового суда в Казани получил сотрудник коллекторской компании «Юридическая служба взысканий» Николай Козлов. Он полностью признал вину по двум эпизодам клеветы — на начальника отдела полиции в Алтайском крае и его сестру.



Как выяснило «Реальное время», суд признал клеветой создание весной 2022 года группы в мессенджере под названием «Дырявый мент» и рассылку сообщений о том, что начальник отдела полиции якобы шантажом и угрозами секс-насилия заставляет подчиненных брать кредиты. Сообщение сопровождалось фотографией потерпевшего майора полиции. Про его сестру коллектор распространял информацию об оказании интимных услуг.

Согласно приговору, своими действиями Козлов добивался того, чтобы начальник отдела полиции надавил на своего подчиненного, который задолжал микрокредитным компаниям 50 тысяч рублей и перестал выходить на связь. Ради этой цели коллектор атаковал звонками и отдел полиции Барнаула, где служил должник, причем в какой-то момент поставил номер дежурной части на автодозвон и на 30—40 минут заблокировал оперативную связь с отделом для других граждан.

В итоге долг был погашен, но за коллектором в Казань приехала полиция с Алтая, а кроме Козлова под суд пошел и его коллега Рустем Фахрутдинов. Его дело до приговора пока не дошло. Досталось и коллекторскому агентству — Арбитражный суд РТ вынес два решения о приостановке его деятельности — оба раза на 60 суток.

Подробности — в материале «Реального времени».