В Госдуме предложили внести изменения в статью «о защите прав потребителей»

В Госдуме предложили внести изменения в статью «О защите прав потребителей». Согласно данному законопроекту, предлагается установить, что ценники на реализуемые продукты питания должны содержать определенную информацию.

Так, в пояснительной записке к документу было написано, что на продуктах должны быть маркировки наименования товара, цена за единицу товара или за единицу измерения товара, а в отношении продуктов питания, помещенных в упаковку, указание их количества (массы, или объема, или количества штук).

В законе отмечено, что вся информация доводится до покупателя на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров. Ранее в Госдуму внесли законопроект о возможности внесудебного обжалования приостановки учета недвижимости.

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Разиль Самигуллин