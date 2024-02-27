Прокуратура Татарстана требует взыскать с руководителя фирмы более 21 миллиона рублей ущерба от неуплаты налогов

Прокуратура Республики Татарстан провела проверку в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная база-2» и выявила уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

С февраля 2019 года по ноябрь 2021 года директор фирмы не заплатила налог на добавленную стоимость за IV квартал 2018 года, 2019—2020 годы, а также налог на прибыль организаций за 2018—2020 годы. Сумма задолженности составила более 21 миллиона рублей.

Следствие отказало в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) за истечением срока давности. Прокуратура подала иск в Бугульминский городской суд, чтобы взыскать с ответчицы компенсацию ущерба.

Иск находится на рассмотрении.

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Анна Уржумова