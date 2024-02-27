Минцифры России и Роскомнадзор выясняют причины сбоя в работе популярных сервисов

Фото: Динар Фатыхов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Роскомнадзором выясняет причины сбоя в работе мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории страны. По данным министерства, работа сервисов постепенно восстанавливается.

— Сбой Telegram был также зафиксирован и в других странах. Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах, — рассказали в министерстве.

Сегодня россияне пожаловались на сбои в работах популярных сервисов. В их числе: YouTube, WhatsApp*, Zoom и VK. Пользователи жалуются на долгую загрузку сайтов и мессенджеров, а также невозможность загрузить видео.

На сбои пожаловались и пользователи Telegram. Жалобы поступают из Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Тюмени, Челябинска, Волгограда, Ставрополя, Петрозаводска и других городов.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

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