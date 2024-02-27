Россияне жалуются на сбои в работе сервисов YouTube, WhatsApp* и VK

Фото: realnoevremya.ru

Россияне начали жаловаться на сбои в работах популярных сервисов. В их числе: YouTube, WhatsApp*, Zoom и VK, свидетельствуют данные Downdetector.

Говоря о видеохостинге, пользователи жалуются на невозможность загрузить видео. Некоторые из них не могут открыть сайт.

В приложении VK ряд пользователей не могут загрузить опрос и фотографии. Также они обращают внимание на долгую загрузку сайта. Однако представители соцсети опровергли «Реальному времени» информацию о наличии масштабных сбоев в работе сервиса.

— В данный момент нет никаких сбоев. Рекомендуем обратиться в техподдержку, вероятно, это какая-то частная история, — сообщили представители VK.



На сбои пожаловались и пользователи Telegram. Жалобы поступают из Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Тюмени, Челябинска, Волгограда, Ставрополя, Петрозаводска и других городов.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

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