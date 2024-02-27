В Казани временно прекратит работу пункт регистрации транспорта по улице Декабристов

Казанцы не смогут обратиться в пункт регистрации транспорта ГИБДД города, который расположен в автосалоне по улице Декабристов, 96. Как объяснили в Госавтоинспекции, оказывать услуги жителям городам не будут из-за ремонта в здании.

Как объяснил врио начальника отделения регистрации автомототранспортных средств ОТН и РАС отдела Госавтоинспекции УМВД по Казани Дамир Каримов, государственную услугу по линии Госавтоинспекции можно получить по другим адресам:

отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани (Оренбургский тракт, 5; Тэцевская, 5);

автосалоны «КАН-Авто» (Сибирский тракт, 48; Оренбургский тракт, 209б), ТТС (пр. Победы, 194).

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