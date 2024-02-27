В январе нефтехимия показала наименьшие сборы по налогу на прибыль

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января нефтехимические и химические предприятия Республики Татарстан перечислили в консолидированный бюджет 170,9 млн рублей по налогу на прибыль, или 3,1% от годового плана. Это наименьший уровень сборов среди отраслей экономики РТ. Об этом сообщила замминистра финансов РТ Алла Анфимова на пресс-конференции, посвященной итогам исполнения консолидированного бюджета РТ в январе этого года.

По ее словам, с начала этого года в консолидированный бюджет поступило 5,5 млрд рублей по налогу на прибыль, или 4,9% от годового плана. Налог на прибыль стал вторым доходным источником поступлений в бюджет.

Наибольшие суммы поступили от предприятий торговли, строительства и банков, показавших высокую прибыль. Их отчисления составили в пределах 800—900 млн рублей.

За порогом в 300 млн рублей оказались предприятия нефтехимии и химии, следовало из отчета замминистра финансов.

Низкие сборы она объяснила отсроченным механизмом перечислением налога на прибыль — предприятия уплачивают его по итогам первого квартала.

— Мы находимся в пределах средней нормы, и беспокойства не вызывает,—сказала она.

Но назвать прогнозируемую сумму сборов по налогу на прибыль по итогам первого квартала она не смогла назвать.

— Конкретную сумму назвать не могу, потому что [будет зависеть] от макропоказателей — курса доллара и цены на нефть. Пока преждевременно что-то говорить, — пояснила она.

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Луиза Игнатьева