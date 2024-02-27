Почти 200 тысяч пассажиров отправила ГЖД с железнодорожных вокзалов Казани в январе

В январе 2024 года с железнодорожных вокзалов в Казани почти 200 тыс. пассажиров отправились поездами пригородного и дальнего следования. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РЖД.

Самыми популярными направлениями для отправления с Горьковской магистрали стали города европейской части России. Это связано с растущим спросом на маршруты внутреннего туризма.

Вот как много пассажиров было отправлено с железнодорожных вокзалов других городов за январь 2024 год:

Нижний Новгород — почти 500 тыс. человек (+11% к январю 2023 г.);

Владимир — 106 тыс. человек (+12%);

Киров — 102 тыс. человек (+2%);

Дзержинск — 92 тыс. человек (+15%);

Ижевск — 63 тыс. человек (+19%);

Ковров — 44 тыс. человек (+8%).

Всего в прошлом году с крупнейших железнодорожных вокзалов Горьковской железной дороги было отправлено 1,3 млн человек — это на 12% больше, чем в январе 2023 года.

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Анна Уржумова