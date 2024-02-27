Торговые сети в Казани фиксируют дефицит товаров бренда Bosch

Фото: Максим Платонов

Из-за санкций в торговые сети Казани практически перестали поступать техника и инструменты от компании Bosch. Информацию «Реальному времени» подтвердили представители рынка.

В сетях объяснили, что магазины распродают остатки товаров. Техники на складах и в магазинах осталось мало.

— В ближайшее время поставок, скорее всего, не будет, а параллельный импорт по этой продукции работает слабо, — объяснили нашему изданию.

Bosch выпускает разную продукцию. И если бытовую технику еще можно найти в магазинах города, то с электроинструментами ситуация хуже. В некоторых магазинах товар еще доступен в большом количестве, но в отдельных случаях дрели и перфораторы представлены в ограниченном количестве.

Еще Bosch выпускает газовые колонки. И хотя их еще можно приобрести в Казани, специализированные магазины говорят, что не могут гарантировать официальную гарантию от производителя.

Bosch — это немецкая транснациональная инженерная и технологическая компания, основанная в 1886 году. Компания развивает свой бизнес по четырем направлениям: автомобильные технологии, потребительские товары, промышленные технологии и энергетика.

После начала спецоперации компания остановила производственную деятельность в России, а также прекратила поставки в страну в марте 2022 года после начала спецоперации. В конце прошлого года «Коммерсантъ» сообщил о планах продать Bosch свои заводы в Стрельне под Санкт-Петербургом турецкому инвестиционному фонду Can Holding. По информации издания, компания согласилась продать завод за $20 млн, но турецкий фонд «предложил даже больше».

Ситуацию с поставками товаров России компания комментировала в марте 2022 года. Там уточнили, что продукция, а также комплектующие импортируются в Россию из третьих стран. Фирма предупредила о перебоях с поставками товаров из-за проблем с логистикой.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов, Александр Старшинов