В России разработали пятилетний план развития игр

Организация развития видеоигровой индустрии разработала план поддержки и развития российских игр. Он рассчитан на 5 лет. Концепция должна помочь добиться роста отрасли видеоигр до 0,4%—0,5% ВВП России к 2029 году.

Дорожную карту составили в том числе с учетом предложений от органов исполнительной власти, государственных организаций и профессионального игрового сообщества. Стратегия развития поделена на четыре блока: «Системные элементы поддержки», «Экспорт», «Образование» и «Технологии».

— Пятилетняя дорожная карта — это общий план, собранный с тех, кто уже проявил себя и участвует в развитии видеоигровой индустрии. План, который позволит эффективно координироваться всем участникам — всем, кто вкладывается сейчас или начнет это делать в будущем, поэтому дорожная карта будет «живой» и постоянно обновляемой, — передает слова главы РВИ Василий Овчинников пресс-служба организации.

Карту представят Кабмину через рабочую группу по развитию видеоигровой индустрии, созданную в конце прошлого года.

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