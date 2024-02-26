Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» выиграл последний матч «регулярки»

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» выиграл последний регулярный матч. На льду соперником казанцев оказался Владивостокский «Адмирал». После данной встречи «Ак Барс» выходит в плей-офф Восточной конференции с четвертой строки. Общий счет встречи 4:2 (0:1, 4:0, 0:1).

Игроком дня был признан нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев. По системе гол + передача он набрал три очка (два гола и одна передача). Всего по воротам соперника игрок совершил три броска.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» подписал однодневный контракт с 17-летним вратарем Саввой Скотниковым. Хоккеисту вручили игровой свитер, а также выделили персональное место в командной раздевалке.

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Разиль Самигуллин