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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» выиграл последний матч «регулярки»

21:35, 26.02.2024

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» выиграл последний регулярный матч. На льду соперником казанцев оказался Владивостокский «Адмирал». После данной встречи «Ак Барс» выходит в плей-офф Восточной конференции с четвертой строки. Общий счет встречи 4:2 (0:1, 4:0, 0:1).

Игроком дня был признан нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев. По системе гол + передача он набрал три очка (два гола и одна передача). Всего по воротам соперника игрок совершил три броска.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» подписал однодневный контракт с 17-летним вратарем Саввой Скотниковым. Хоккеисту вручили игровой свитер, а также выделили персональное место в командной раздевалке.

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Разиль Самигуллин
СпортХоккей Татарстан
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