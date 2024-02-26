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Эксперты отметили слабые перспективы роста мировой экономики

18:20, 26.02.2024

Эксперты отметили слабые перспективы роста мировой экономики, также была подчеркнута низкая экономическая активность. В МВФ отметили, что экономическое состояние мира движется к мягкой посадке. Однако понижающиеся перспективы роста предрекают негативные тенденции.

Среди плохих признаков специалисты отметили низкую производительность труда, старение населения, геоэкономическую фрагментацию и климатическую уязвимость. Кроме того, отмечается проблема увеличивающегося уровня госдолга во многих странах. Ранее глава МВФ заявила, что мировая экономика устойчива к геополитической неопределенности.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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