Глава МВФ заявила, что мировая экономика устойчива к геополитической неопределенности

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, назвав мировую экономику «на удивление устойчивой» к геополитическим потрясениям и последствиям региональных конфликтов. Такое заявление она сделала на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

— Хотя неопределенность все еще высока, мы можем быть немного более уверенными в экономических перспективах, потому что мировая экономика оказалась на удивление устойчивой. В 2023 году темпы роста превысили ожидания, а в 2024 году прогнозируется снижение глобальной базовой инфляции, — отметила она.

Среднесрочные перспективы роста мировой экономики «остаются скромными» и составляют порядка 3% в год. Положительно сказаться на них может развитие искусственного интеллекта, подчеркнула Георгиева.

— Но поскольку около 40% рабочих мест подвержены воздействию [от применения] искусственного интеллекта, <...> его последствия неясны. Страны, в которых нет инфраструктуры и квалифицированных кадров для использования этой технологии, могут еще больше отстать, — сказала она.

Рост мировой экономики в 2024 году будет равен 3,1%, в 2025 году — 3,2%, следует из январского обновления к докладу МВФ. Отметим, что январский прогноз МВФ на текущий год оказался на 0,2 п.п. выше, чем в октябрьском докладе. Уровень инфляции сократится до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025-м, прогнозирует МВФ.



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Галия Гарифуллина