В Госдуме поддержали идею переноса непотраченных средств «Пушкинских карт» в селах

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT поддержал идею сохранения непотраченных средств на «Пушкинских картах» в селах.

Нилов предлагает разрешить перенести деньги на будущий год, если в этом они не были израсходованы. Он считает, что средства на карте могут сгорать, только если ее владелец не успел воспользоваться ими в установленный срок. При этом депутат предлагает ограничить время, в течение которого можно будет воспользоваться деньгами.

В качестве примера Нилов привел систему баллов, действующую в торговых сетях, где баллы сохраняются на определенный срок, а затем сгорают.

Также Нилов отметил необходимость развивать соответствующую инфраструктуру для использования «Пушкинской карты». В качестве аргумента он привел тезис о том, что, не занимаясь детьми, мы провоцируем их на неподобающее поведение.

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Разиль Самигуллин