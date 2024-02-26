Татарстанцы попросили у Президентского Фонда Путина более 850 млн рублей на свои культурные проекты

На второй грантовый конкурс 2024 года жители региона отправили в Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) 454 заявки на проекты в области искусства и креативных индустрий, заняв первое место в Поволжье и четвертое по России по их количеству. Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель департамента коммуникаций ПФКИ Ольга Кудишина.

Сбор заявок продолжался более месяца — с 11 января по 20 февраля текущего года.

По словам Кудишиной, запрашиваемая сумма на проекты составила 863 853 716 рублей. При этом их авторы готовы предложить софинансирование в размере 577 033 183 рублей.

Победителей определят не позднее 11 июня текущего года.

Напомним, что по итогам первого конкурса 2024 года из 321 заявки, поданной жителями Татарстана в ПФКИ, 22 проекта получили поддержку.

— Восьмое место в федеральном рейтинге занимает Татарстан по количеству поддержанных проектов. 22 проекта. 21 536 379 рублей — сумма поддержки. Предложенное софинансирование от авторов проектов и привлеченные средства — 31 947 013 рублей, — сообщала тогда Кудишина.

ПФКИ был создан в мае 2021 года по предложению президента РФ Владимира Путина. За 2 года татарстанцы прислали почти 3,5 тысячи заявок на получение гранта, более 200 идей получили финансирование на сумму свыше 368 млн рублей (с учетом первого конкурса 2024 года, — прим. ред.) нашли поддержку у государства.

— Среди поддержанных проектов есть настолько яркие, что их заметили и за пределами региона. Это Международный фестиваль национальных культур «Россия — Восток» («Восточный базар в Казани»), Межрегиональная кинопремия «Золотая тарелка» («Алтын тэлинке»), Международный фестиваль медиаискусства «НУР», «Р.П.Ц.» — первый сериал-драмеди о жизни Русской православной церкви глазами молодежи, театральная лаборатория в жанре клоунады «БалагурЛаб», есть необычный проект Tatar Home — развитие татарского интерьерного бренда, фестиваль к 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова «Рахманинов. Грани». Еще среди ярких проектов, поддержанных фондом в Республике Татарстан, — цикл мероприятий к 150-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, Международный фестиваль иллюстрации «Астра» и многие другие. Большинство проектов подготовлены на высоком уровне, — добавили в Фонде.



Галия Шакирова