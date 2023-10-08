Грант-арт: от этно-мебели до кинопремии

За два с половиной года татарстанцы получили от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) более 347,3 млн рублей на свои проекты

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта Президентского фонда культурных инициатив

Татарстан входит в топ-5 российских регионов, жители которых активнее других развивают креативные проекты в области культуры и искусства за счет грантов. По данным Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), за 2 года татарстанцы прислали почти 3,5 тысячи заявок на получение гранта, а более 200 идей нашли поддержку у государства. Как придумать свой проект и не стесняться просить помощи — читайте в материале «Реального времени».

Для сытых художников и ярких идей

В 2023 году Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) завершил два основных конкурса и один специальный. На них от Татарстана поступило 1 166 заявок. Поддержку получили авторы 47 проектов. Республика стабильно входит в десятку регионов, которые чаще других подают заявки в ПФКИ, и соответственно, получают поддержку. В целом с 2021 года по итогам 11 заявочных кампаний грантовых конкурсов из региона поступили 3 490 заявок. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ПФКИ.

Десять конкурсов уже завершены. 210 проектов из 3 169 заявок стали победителями, а их авторы обладателями более 349,6 млн рублей.

— Республика Татарстан занимает 2-е место среди всех регионов Приволжского федерального округа по количеству поддержанных проектов. Это примерно 15% от всех инициатив, что подаются в ПФО творческими командами. Татарстану есть, чем похвалиться: он занимает и 5-е место среди регионов России. Это чуть больше 3% от общего количества поддержанных проектов, — отметили в ПФКИ.

В числе самых интересных и необычных идей в ПФКИ назвали сразу девять проектов из республики:

— Среди поддержанных проектов есть настолько яркие, что их заметили и за пределами региона. Это международный фестиваль национальных культур «Россия — Восток» («Восточный базар в Казани»), Межрегиональная кинопремия «Золотая тарелка» («Алтын тэлинке»), Международный фестиваль медиаискусства «НУР», «Р.П.Ц.» — первый сериал-драмеди о жизни Русской православной церкви глазами молодежи, театральная лаборатория в жанре клоунады «БалагурЛаб», есть необычный проект Tatar Home — развитие татарского интерьерного бренда, фестиваль к 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова «Рахманинов. Грани». Еще среди ярких проектов, поддержанных Фондом в Республике Татарстан, — цикл мероприятий к 150-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, Международный фестиваль иллюстрации «Астра» и многие другие. Большинство проектов подготовлены на высоком уровне, — добавили в Фонде.

Куда приводят мечты

Авторы «Tatar Home» супруги Дмитрий и Раушания Полосины, известные в Казани как создатели «Музея чак-чака», отправили свою заявку на самый первый конкурс ПФКИ еще в 2021 году.

— Этот фонд только появился. Я как раз закончила курс креативных индустрий в Шанинке, и они на последнем курсе говорили, что создается такой фонд. Мы пока подали, пока выиграли. Сумма грантовой поддержки — около 3 миллионов рублей. Мы очень близко подали к максимальной сумме, которая была. Из своих денег столько же пришлось добавить, — рассказала Раушания Полосина.

По ее словам, в случае отказа в господдержке они бы все равно стали воплощать свою идею в жизнь. Благо опыт уже имеется.

— Мы считаем, что на классную идею, на классный проект найдутся всегда ресурсы. И деньги — не самый главный из них. Если вспомнить тот же проект с музеем, то муж всегда говорит, что мы его сделали на 45 тысяч рублей, которые заняли у родителей. Главные ресурсы — это наши мозги, руки, партнеры. Вера — это тоже очень классный ресурс. Но, как говорится, не попробуешь, не получится. Кроме того, подача на грант для нас — хороший тест. Там такие вопросы задаются, которые обычно сам себе не задаешь. Плюс очень помогает, когда тебе нужно собрать кучу писем поддержки. Ты начинаешь спрашивать своих знакомых, друзей, партнеров. В ответ тебе присылают такие письма, которые еще больше вселяют веру в себя. Хотя конкурсы — это всегда вопрос субъективный. Какие бы ни были разработаны методики оценки для экспертов, какие бы ни были эксперты, как бы они ни старались быть объективными, все равно остается субъективная составляющая, — добавила Полосина.

По ее словам, в рамках гранта они должны были представить коллекцию прототипов для своего интерьерного проекта: постельное белье, поленца, детали интерьера.

Коллекция прототипов интерьерного проекта Tatar Home предоставлено realnoevremya.ru Дмитрием Полосиным

— Мы ее представили в прошлом году. Но, чтобы сделать серию, есть сложности не столько производственного, сколько юридического плана. По законодательству постельное белье, полотенца должны быть промаркированы. Как и акциз на алкоголь. Похожая маркировка теперь и на постельное белье. Это сделано якобы для защиты прав потребителей, чтобы контролировать качество. Но на старте нам было непросто в техническом плане. Мы полгода с этой системой бились и вот наконец-то, буквально на днях, запустили все эти честные знаки. Понятное дело, что есть люди, которые продают без этих маркировок. Но мы всегда с самого начала во всех наших проектах делаем в белую, с чеками. Такие моменты не видны. Но они занимают много времени, много сил. Кажется, что ничего не движется, но по факту большая работа проделана, — рассказала автор Tatar Home.

Полосины рассчитывают открыть свой шоу-рум в конце текущего года.

«Мы часть товара изготавливаем не в России. Мы поставили себе задачу, чтобы наша продукция была не только со смыслом, но и качественная. Поэтому постельное белье в основном из Турции. Ковры — из Индии. Столики для чаепитий создают местные производители. Мы обратились к нашим зарубежным партнерам из-за технологии производства. Российские станки настроены на другой хлопок, другую нитку. Не такого плотного качества, какое нам нужно. А там у ребят более современное оборудование, и ткань получается необходимого нам качества. А в принципе мы стараемся искать российских, своих, особенно местных. К примеру, всю мебель нам изготавливает мой друг детства, который очень давно уехал в Москву и занимался там другими делами. Но у него было хобби — столярничать. Буквально 3 года назад он переехал в Казань, открыл свою столярную мастерскую и сейчас у него огромный производственный цех. Мы попробовали поэкспериментировать, сможет ли он сделать нам мебель по нашим эскизам. Мы под открытие самого шоу-рума изготавливаем и ждем поступления товара: и мебели, и текстиля. Как это все придет на склады и мы сможем гарантировать продажи в нужных объемах по запросам, то сразу откроем интернет-магазин. Мы решили пока со своих площадок продавать, потому что на маркет-плейсах минимум 20% уходит на сервисное обслуживание плюс невозможно гарантировать качество доставки, — объяснили Полосины.

Это просто цирк какой-то!

Клоун Руслан Риманас и лучший волонтер России в сфере культуры Гульфия Мутугуллина также стали участниками первого конкурса ПФКИ с клоунским проектом «БалагурЛаб».

— Сели с Русланом и решили, что нам в Казань срочно нужен проект для клоунов, потому что он один у нас в Казани, — рассказала директор АНО «Я — Добротворец», руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» в Республике Татарстан, резидент и амбассадор Арт-кластера «Таврида» Гульфия Мутугуллина.

Она призналась, что документы оформить сложно, но помог большой опыт выигрывания других грантовых конкурсов.

— Я, если честно, была уверена в победе: с первой попытки — 79,25 балла, потому что уникальная идея. Сказать по секрету, мы после видели подобный проект у федеральной организации. Практически все было скопировано с нас. Порадовались. Значит, правда сделали уникальное, что даже копируют, — добавила Мутугуллина.

Сумма гранта у «балагуров» составила более 2,9 миллиона рублей.

«Окупила полностью! Я была невероятно рада, что мы смогли достойно заплатить за работу всей команды и экспертам», — заключила лучший «культурный» волонтер.

Создатели «БалагурЛаб» не исключают того, что в ближайшем будущем могут придумать новую уникальную историю.





Деньги на киноблюде

Есть среди грантополучателей из Татарстана и завсегдатаи конкурсов ПФКИ. Кинопремия «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») уже в четвертый раз получает президентскую поддержку.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Когда мы организовались в 2017 году ПФКИ еще не было, но был Фонд президентских грантов. Мы узнали, что можем подать заявку после того, как наша НКО просуществует полгода, и благополучно забыли про этот конкурс. Грантового опыта у нас не было вообще. Но мы вернулись к этой теме и подали свою первую в жизни заявку, забыв прикрепить письма поддержки, не изучив методические рекомендации. Я даже не понимаю, как у нас ее приняли. Проект, к слову, поддержки не получил. В следующий раз мы уже решили подготовиться. В течение года изучали рекомендации. И в 2019 году подали первую заявку на грант с проектом «Алтын тәлинкә». Просили 12 миллионов рублей. Ее одобрили, но с учетом, что придется немного сократить бюджет, — рассказывает руководитель проекта Альбина Нафигова.

Руководитель кинопремии добавляет, что «Золотая тарелка» задумывалась как постоянно действующий проект.

— Существует много фестивалей, а кинопремий, как правило, одна-две на всю страну. У нас тоже есть. Но для больших высокобюджетных проектов. Если туда и попадает региональный фильм, то он обычно в какой-то специальной номинации. Фильм просто теряется в палитре масштабных и дорогих картин. Мы и подумали, что можно вознаграждать и мотивировать уже готовые ленты из регионов. Фильм оценивается как киноведами, так и продюсерами по конкретным критериям: за успешный фестивальный трафик, за прорыв в онлайн формате, за прокатную историю в своем регионе или за его пределами. Президентский фонд культурных инициатив поддерживает культурные проекты. Сюда мы подаем заявку с первого же грантового конкурса, и каждый раз на большую сумму. Вместе с этим растет сам проект и доля софинансирования. А сейчас уже будет четвертый раз», — добавляет Нафигова.

По ее словам, благодаря грантам от ПФКИ, кинопремия успешно поддерживает и развивает кино в России.

— Проект приобретает известность и партнеров. Мы охватываем все больше городов. Команда растет. Увеличивается собственный вклад. Мы продвигаем и поддерживаем кино не только посредством адресной финансовой поддержки. Мы знакомим с ним зрителя. У нас кинопоказы — это еще один большой блок работы. Сейчас проект настолько расширился, что возможностей ресурса — сайта-визитки кинопремии — уже недостаточно. Накопился большой контент — больше 500 фильмов из регионов. На цифровую часть мы также написали заявку и получили одобрение. В ее рамках будем создавать карту регионов — база специалистов, локаций, точек показа, событийный календарь. Благодаря нашим питчингам, мы знаем проекты на старте и до того, как они вот-вот выйдут к зрителю. За 3 года нашей работы были проекты, которые успели инвестировать питчинговый приз, доснять фильм, отправиться в прокат или по фестивалям. И уже на кинопремию такой проект попадает в своей номинации в качестве полноценного фильма с фестивальным или прокатным багажом, — говорит соавтор проекта.

Нафигова признается, что написать грамотную заявку на грант нелегко.

— Для того, чтобы понимать свой проект мы прошли марафон, который был объявлен самим фондом. Рекомендую, если кто-то еще думает подаваться или нет, обязательно подаваться. Во-первых, вы увидите свою идею в виде проекта: сверстанный бюджет, календарный план, цели, задачи, целевую аудиторию, вы сумеете просчитать это в количественных показателях. Это не везение, не момент удачи. Это труд, который может быть вознагражден. Даже если ты не получишь грант с первого раза, то колоссальный опыт точно приобретешь, проанализируешь, — резюмирует руководитель «Алтын тәлинкә».

На данный момент в 2024 году по линии Президентского фонда культурных инициатив запланировано проведение двух основных конкурсов. Речь идет о первом конкурсе 2024 года (итоги первого мы подведем в конце декабря) и заявочной кампании второго конкурса 2024 года.