В Татарстане почти в два раза выросли доходы консолидированного бюджета в январе

Фото: Максим Платонов

За январь 2024 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 26,81 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель вырос почти в два раза — за первый месяц прошлого года доходы составили 14,12 млрд рублей, следует из отчета Минфина республики.

Налоговые и неналоговые доходы пополнили региональную казну на 22,9 млрд рублей. Сюда вошли: налог на прибыль — 12,97 млрд рублей, налог на товары, работы и услуги — 3,62 млрд, налог на совокупный доход — 799,2 млн, а также налог на имущество — 260,5 млн.



По статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» республиканский бюджет получил 347,3 млн рублей. Еще 3,9 млрд бюджету принесли безвозмездные поступления.

По плану, доходы бюджета в этом году должны составить 467,42 млрд рублей. В таком случае ежемесячные доходы бюджета должны составлять порядка 38 млн рублей. В прошлом году показатель был на уровне 405,09 млрд рублей.

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Айрат Назипов