В Куюках местный житель убил свою мать

Сегодня в сети появилась информация о происшествии в поселке Куюки: по неподтвержденным данным, сын убил свою мать. Первым об этом сообщил местный телеграм-канал.

«Реальному времени» рассказали, что парень — действительно сын убитой. По имеющимся у нас данным, молодой человек может страдать психическим заболеванием.

Точная причина убийства неизвестна, расследованием занимается Следственный комитет по Татарстану. «Реальное время» отправило запросы в правоохранительные органы, чтобы узнать детали произошедшего.

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Нафиса Миннехузина