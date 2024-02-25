Автобус вместе с пассажирами съехал в кювет по дороге Чистополь-Нижнекамск

Автобус вместе с пассажирами съехал в кювет по дороге Чистополь-Нижнекамск. Происшествие случилось 25 февраля в 15:30 мск. Установлено, что водитель двигаясь по дороге не учел скорость машины и погодные условия, вследствие этого съехал в кювет.

Все пассажиры транспорта были осмотрены врачами, пострадавших нет. В настоящее время причины ДТП выясняются.

Ранее стало известно, что в поселке Привольный в сторону выезда из города рядом с улицей Большой произошла авария. Очевидцы сообщают, что перед машиной лежит человек.

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Разиль Самигуллин