Советник главы ДНР отметил уязвимые места американской военной техники

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в беседе с RT рассказал, что у американских танков Abrams есть слабые места. Он добавил, что у российских военных разработаны методички против данной техники, которая уже использовалась в Африке и Афганистане.

Кимаковский отметил, что о танках противника давно все известно, сообщил о наличии у такой техники слабых мест, в конце резюмировав, что от их появления на фронте ничего страшного не будет.

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Разиль Самигуллин