Минздрав разработал рекомендации по оформлению медицинских организаций для повышения удовлетворенности пациентов

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина сообщила о растущем внимании к первичному звену здравоохранения как к резерву снижения смертности. В рамках круглого стола «Использование единого стандарта оформления медицинской организации» она рассказала о разработанных методических рекомендациях для руководителей первичного звена здравоохранения.

Рекомендации включают в себя организационно-планировочные решения, внешний вид сотрудников, систему навигации и комфортность условий трудовой деятельности, а также планировочные решения для поликлиник, ФАПов и врачебных амбулаторий. Применение этих правил позволит улучшить приверженность пациентов к профилактике и повысить их удовлетворенность.

Драпкина также отметила, что показатель «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью» федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» вырос и на 1 января 2024 года составил 51,4%, превысив плановое значение в 47,4%.

Круглый стол прошел в рамках дня «Здоровье» Форума национальных достижений на ВДНХ.

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Анна Уржумова