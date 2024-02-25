Сегодня состоится финал по «Миру Танков» на «Играх будущего»

Сегодня, 25 февраля, в IT-парке пройдет финал турнира по игре «Мир танков» в рамках «Игр будущего». В соревновании примут участие команды Beyond (Россия) и Enemy (Россия).

Турнир по «Миру танков» — один из 21 мероприятия в программе «Игр будущего», которые впервые проводятся в Казани. Игры дают старт новому направлению — фиджитал, объединяющему классический спорт и киберспорт.

Начало финала турнира по «Миру танков» назначено на 16:00. Команды будут соревноваться до 19:00 и определят обладателя главного приза в размере 500 тысяч долларов.

Также, в IT-парке с 16:00 до 19:00 пройдет матч за 3 место по «Миру танков». Поединок пройдет между WHOCARES? (Россия) vs. SOLNCE (Россия).

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Анна Уржумова