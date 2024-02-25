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Дональд Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине

07:45, 25.02.2024

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз республиканцев в штате Южная Каролина, набирая 60% голосов после обработки 90% бюллетеней. Об этом сообщает CNN.

Трамп уже объявил о своей победе в Южной Каролине. Спустя несколько минут после закрытия избирательных участков победу ему предсказали ведущие американские СМИ, включая телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press и газету The Wall Street Journal.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

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