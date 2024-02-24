В Советском районе Казани реконструируют мост за 111 млн рублей

В жилом массиве Константиновка в Советском районе Казани реконструируют автомобильный мост по улице Школьной. Деньги на работы выделят из федерального и республиканского бюджетов, выяснило «Реальное время».

Мост длиной 24,51 погонных метра нужно отремонтировать до 20 ноября 2024 года. На время работ автомобилисты будут ездить по объездной дороге, которую разберут к концу года.

Подрядчику предстоит заняться переустройством сетей связи, электроснабжения, водоснабжения, подземного газопровода, демонтажем конструктивных элементов моста и подходов, сооружением фундамента, устройством конструкций автодороги, рекультивацией земель и так далее.

В 2022 году «Главтатдортранс» выделял почти 26 млн рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкции четырех казанских мостов. В их числе был и вышеуказанный объект.

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