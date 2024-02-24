Куда сходить в Казани 24 февраля

«Реальное время» подготовило афишу наиболее интересных мероприятий на 24 февраля. Жителей и гостей Казани ожидают насыщенные выходные. В этот день можно будет посетить кинопоказы, «Игры будущего», концерты и выступления стендап-комиков. Подробнее — в нашем обзоре.

Что посмотреть в кино

«Лед 3» можно посмотреть во всех кинотеатрах. Это продолжение фильма «Лед» от российского режиссера Олега Трофима . Дочь Аглаи Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке льда», как когда-то мечтала ее мама.

можно посмотреть во всех кинотеатрах. Это продолжение фильма «Лед» от российского режиссера . Дочь Аглаи Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке льда», как когда-то мечтала ее мама. «Мастер и Маргарита». Российский фэнтезийный драматический фильм режиссера Михаила Локшина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова.

Спортивные события

С 9.30 до 15.30 в Академии тенниса пройдет групповой этап по CS 2 + лазертаг.

С 13.00 до 17.00 в «Казань Экспо» состоится фиджитал-футбол.

С 13.00 до 16.00 в «Казань Экспо» пройдет групповой этап по фиджитал-баскетболу.

С 15.30 до 19.30 в «Казань Экспо» пройдет финал и матч за 3-е место по Dota 2.

С 15.45 до 18.45 в Казанском цирке состоится 1/8 финала битвы роботов.

С 18.00 до 21.00 в Академии тенниса пройдет финал и матч за третье место по Warface + лазертаг.

С 18.00 до 21.00 в Академии тенниса состоится полуфинал по «Миру танков».

Театральные представления

В 10.30 — в гончарной-мастерской «Колокол» пройдет спектакль «Гончаровательные истории» . Вы совершите путешествие в мир притч и легенд, которые помогут выбрать, какое изделие создать, и вдохновят на творчество.

. Вы совершите путешествие в мир притч и легенд, которые помогут выбрать, какое изделие создать, и вдохновят на творчество. В 18.00 — в театре им. Г. Камала пройдет спектакль «Мәхәббәт FM». Главная сюжетная линия разворачивается на фоне стремительных диалогов и сцен в духе Тарантино, но без присущего американскому режиссеру и сценаристу насилия.

Концерты

В 18.00 — в ГБКЗ имени Сайдашева начнется концерт «Барокко при свечах. Венецианский карнавал». Будет звучать музыка венецианского аббата, Антонио Вивальди, и его современников из разных стран.

Стендапы

19.00 — в Stand Up Club Kazan выступят лучшие стендап-артисты Республики Татарстан.

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Анна Уржумова