Toyota продлит остановку двух производственных линий на двух заводах в Японии до 1 марта 2024 года

Компания Toyota Motor объявила о продлении до 1 марта 2024 года остановки двух производственных линий на двух своих заводах в Японии. Приостановка работы линий началась 29 января после обнаружения серьезных нарушений в ходе испытаний дизелей. Автопроизводитель подозревает в подтасовке результатов испытаний дизельного двигателя своего подрядчика — Toyota Industries. Об этом сообщает Газета.ru.

При тестировании мощности на компьютерных модулях использовали программное обеспечение, отличное от того, которое применялось при массовом производстве моторов. Нарушения были выявлены в ходе проверки трех моделей двигателей, которые используются в десяти моделях автомобилей Toyota, представленных на мировом рынке. Среди них внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Fortuner и пикап Hilux.

Позже стало известно о приостановке работы шести линий на четырех заводах из-за проблем с тестированием дизельных двигателей. В Toyota Motor проводится широкомасштабное расследование, чтобы выявить, есть ли проблемы внутри компании. Решение о возобновлении работы линий будет принято 1 марта.

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Разиль Самигуллин